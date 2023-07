Manche. Vacances : les conciergeries en plein boom !

La saison touristique estivale est lancée… et les conciergeries n'arrêtent pas ! Ce sont ces personnes qui font l'intermédiaire entre un propriétaire d'une maison ou d'une villa en bord de mer ou dans les terres et ses locataires pour des courts séjours réservés sur des sites de location. Elles gèrent notamment l'entrée des locataires, l'état des lieux, mais il faut aussi répondre aux sollicitations et gérer l'entretien des maisons. Un boulot à plein temps qui demande de l'organisation, confirme Aline Tarot, qui a lancé son entreprise de conciergerie Conciergerie'Line il y a maintenant trois ans, sur le secteur de Coutances.

Aline Tarot Impossible de lire le son.

Aline Tarot gère aujourd'hui 28 maisons. Elle est aidée par des saisonniers pour les tâches de ménages notamment. L'activité est intense chaque été, et elle va se prolonger jusqu'au mois de décembre pour elle.

Sur le secteur de Coutances, huit conciergeries sont recensées par Coutances Tourisme.