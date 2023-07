Près de Rouen. Un trafic de cigarettes démantelé, 300 cartouches de contrefaçon saisies

Quatre hommes ont été interpellés pour un trafic de cigarettes de contrebande, dimanche 2 juillet, dans l'agglomération de Rouen. Plus de 300 cartouches ont été saisies pour une valeur à la revente estimée à plus de 34 000 euros. Les perquisitions ont aussi permis de saisir 16 000 euros en liquide et une Audi Q3, estimée à plus de 10 000 euros.

Trois des suspects convoqués en la justice

C'est la brigade anticriminalité qui a repéré une transaction suspecte, dimanche 2 juillet, sur le parking d'un hypermarché de Sotteville-lès-Rouen. Trois hommes, âgés de 22, 25 et 34 ans, sont alors interpellés. Six cartons de cigarettes de contrefaçon sont trouvés lors de la fouille de leur véhicule. Les investigations ont ensuite permis une nouvelle interpellation, celle du fournisseur présumé de ce trafic, âgé de 31 ans.

Les perquisitions supplémentaires ont permis de saisir en tout 300 cartouches de cigarettes et 16 000 euros en liquide, ainsi que l'Audi Q3 de ce dernier suspect. L'enquête a montré qu'il arbore un niveau de vie bien supérieur à ses revenus, lui qui est bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis trois ans.

Trois des suspects sont convoqués devant la justice le 1er février 2024 pour ce trafic. Celui de 25 ans a pour l'instant été laissé libre mais l'enquête à son sujet se poursuit, indique la police.