Le Havre. Un trafic de cigarettes démantelé : un couple interpellé

Ce sont les caméras de surveillance du Havre qui ont permis de repérer le trafic.

Mardi 27 juin, le centre de supervision urbaine prévient des policiers de la Brigade anticriminalité qu'une transaction suspecte est en cours, rue Vaillant.

Un procès en novembre pour trafic de tabac

Quelques instants plus tard, les policiers interpellent un homme de 30 ans et trouvent dans le coffre de son véhicule une importante quantité de tabac à chicha et de paquets de cigarettes. Après perquisition à son domicile, ce sont finalement 51 kg de tabac à chicha et 550 paquets de cigarettes qui sont saisis, ainsi que 5 700 euros en liquide. Le suspect a expliqué qu'il stockait ce tabac chez lui pour un trafic et en revendait à quelques clients depuis décembre 2022, précise la police.

Son épouse de 37 ans a, elle aussi, été interpellée. Elle nie avoir connaissance du trafic.

Tous deux doivent être jugés le 23 novembre prochain pour trafic de tabac.