Un été au Havre. Encore un mois pour profiter des œuvres éphémères

Des vitraux colorés sur le fronton de la gare, un blockhaus de verre aux Jardins suspendus, des vidéos de danse du monde entier aux Docks Vauban… La nouvelle saison d'Un été au Havre égaye la ville jusqu'au dimanche 17 septembre.

• Lire aussi. Un été au Havre. Quelles œuvres vont nous surprendre cette saison ?

Un parcours estival artistique à découvrir gratuitement, au gré de ses envies ou en suivant le plan disponible à la maison de l'été (place Perret), à l'office du tourisme ou auprès des médiateurs positionnés près des œuvres. Aux œuvres pérennes et éphémères s'ajoutent des expositions. Au Portique, le centre d'art contemporain, rue Gabriel-Péri, Philippe Mayaux entraîne le visiteur dans un monde onirique et fantastique peuplé de divinités, de chimères et personnages habitant un monde disparu. À la maison de l'été, Juliette Green présente deux projets inédits, qui mêlent l'écriture au graphisme et au raisonnement par schéma, encore appelé "mindmapping". Il y en a du sol au plafond !

Pratique. Un été au Havre, jusqu'au dimanche 17 septembre. Gratuit.