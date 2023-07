Football (Ligue 1). C'est la reprise pour le HAC, Luka Elsner va "en demander encore plus"

Le vent du Havre et une poignée de supporters s'étaient donné rendez-vous, mercredi 5 juillet, pour accueillir Le Havre Athletic Club sur les terrains du centre d'entraînement de Soquence. Après les tests médicaux de rigueur en début de semaine, les joueurs de Luka Elsner ont rechaussé les crampons pour la première fois, un peu plus d'un mois après avoir entériné une accession méritée en Ligue 1.

Josué Casimir et son nouveau coéquipier Loïc Nego, tout sourire.

"Se faire plaisir et se maintenir"

"Je vais en demander encore plus", prévient le coach Ciel et Marine, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le HAC. "Pour ceux qui étaient là la saison dernière, c'est devenu routinier de travailler dur. Les exigences augmentent, la qualité et la quantité de notre travail doivent augmenter." Et de rappeler que la première division française est sans doute "l'un des meilleurs championnats au monde".

Les Havrais enchaîneront six matches de préparation avant la reprise du championnat.

Si les Havrais se préparent "à pouvoir battre n'importe qui", assure l'entraîneur slovène, l'objectif sera bien entendu de se maintenir au sein de l'élite. "Difficile d'imaginer autre chose, nous sommes lucides" estime Jean-Michel Roussier, président du HAC Foot, qui dénonce une "iniquité de l'économie considérable" au sein du championnat. Le budget "n'est pas fixé", mais "dans le mini-championnat du maintien, on sera les plus bas". Le patron a donc fixé un cap : "Se faire plaisir et se maintenir. La barre est haute, mais nous ne sommes pas des victimes expiatoires."

Kandet Diawara, l'une des recrues estivales du HAC.

Des recrues en fin de semaine ?

Malgré des finances serrées, le HAC a déjà recruté sur le secteur défensif avec Loïc Nego, Yoann Salmier et le jeune Cheick Doumbia, auxquels s'ajoutent Kandet Diawara et Issa Soumaré sur les postes d'excentrés. Le club normand va poursuivre son marché sur le milieu et l'avant. Mathieu Bodmer, directeur sportif, espère pouvoir annoncer des signatures "dès la fin de semaine ou la semaine prochaine". Le HAC a jusqu'au 31 août pour consolider un effectif taillé pour la Ligue 1.

Après une saison avortée pour blessure, Yassine Kechta (à gauche) est de retour à l'entraînement, aux côtés d'Abdelwahed Wahib.

Arouna Sangante sera encore l'un des joueurs cadres du HAC cette saison.