Hérouville-Saint-Clair. Les premiers campeurs s'installent à Beauregard

Maillet dans la main, sardines plantées, dépliage de la toile de tente… Ces festivaliers ont choisi le camping pour profiter du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Près de 2 000 personnes, bénévoles et festivaliers, sont attendues sur le camping du festival du mercredi 5 au dimanche 9 juillet. Les premiers se sont installés dès 9 heures ce mercredi 5 juillet.

2 000 campeurs

T-shirt Indochine sur les épaules, Céline Roger est venue d'Alençon avec une amie. "On n'est là pour qu'une seule nuit, on travaille demain !", sourit-elle, impatiente de voir son groupe préféré.

Une tente bien colorée pour la reconnaître plus facilement.

À quelques mètres, Stanislas Mautour jette sa tente "deux secondes". Une tente fleurie bien atypique. "C'est plus simple pour se repérer !, sourit ce bénévole. Il a choisi le camping pour des raisons logistiques. C'était beaucoup plus simple d'être sur place." Même idée pour ces deux copains, originaires de Caen. "On n'a pas le permis, c'est plus pratique." C'est la première fois qu'ils viennent faire la fête à Beauregard. "On a pris deux grandes tentes pour trois. On se met bien ! On a pensé à prendre des vêtements chauds si jamais il pleut ou qu'il fait froid."

Ces deux copains viennent de Caen. Ils plantent leur tente pour les cinq jours.

Christelle Gouville et sa fille Lilou passent des arceaux dans la toile de tente. Elles ont loué une tente familiale spécialement pour le festival. "On est là cinq jours mais on a des amis qui viennent pour une ou deux nuits."

Manque de chance, elles ont la lourde corvée de s'occuper du montage et du démontage de la tente. "Ce n'est pas le bon plan. On s'est fait avoir", plaisante la mère de famille venue pour Indochine, Louise Attaque et Sting. Sa fille, qui attend le résultat du brevet vendredi, s'est vu offrir le billet pour son anniversaire. Elle attend le rappeur Gazo avec impatience.

Place à Indochine ce mercredi soir, en "before" du festival Beauregard. Il se poursuit jusqu'à dimanche 9 juillet.