Orne. Une nuit calme, mais des cocktails molotov découverts à Argentan

Aucun fait de violence urbaine n'a été constaté dans le département de l'Orne durant la nuit de lundi 3 à mardi 4 juillet. "Ce bilan s'inscrit dans une dynamique de retour au calme dans le département", souligne la préfecture du département.

Toutefois, à Argentan, des cocktails molotov ont été découverts dans une cave et saisis par les forces de sécurité. Des moyens très importants ont encore été mobilisés durant la nuit pour prévenir les violences urbaines et réagir immédiatement en cas de besoin. Ainsi, 31 policiers, 26 sapeurs-pompiers et 47 gendarmes du groupement de l'Orne ont été engagés sur tout le département.

Le préfet de l'Orne annonce qu'il maintient pour les nuits à venir un dispositif de prévention et d'intervention renforcé.

Depuis jeudi 29 juin, treize personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre dans l'Orne, en lien avec des faits de violences urbaines : quatre sur Alençon, sept sur L'Aigle, une à Flers et une à Vimoutiers.