Mort de Nahel. Une nouvelle nuit de violences urbaines dans l'Orne malgré un dispositif de sécurité renforcé

Durant la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 juin dans l'Orne, un dispositif renforcé de prévention et de sécurité avait été mis en place pour faire face aux émeutes urbaines et exactions après la mort du jeune Nahel, mardi 27 juin, à Nanterre. Quarante policiers et vingt-trois gendarmes des pelotons d'intervention de la gendarmerie ont été mobilisés, appuyés en début de soirée par un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Cent cinq sapeurs-pompiers ont également été mobilisés.

Plusieurs villes touchées

Trois véhicules légers ont été brûlés en fin d'après-midi à Alençon. Un individu a été interpellé quartier de Perseigne, pour jet de projectile sur les forces de police.

À Flers, un distributeur automatique a été forcé et un engin de chantier brûlé. GDF a dû intervenir sur une conduite de gaz et plusieurs tirs de mortiers ont été tirés sur les forces de l'ordre.

À L'Aigle, deux véhicules légers et un bâtiment désaffecté ont brûlé. On déplore aussi treize départs de feux de poubelles.

Ces incidents font suite à la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, qui avait été marquée par d'importants incendies dans le quartier de Perseigne à Alençon.

Le préfet de l'Orne indique que "le dispositif de sécurité renforcé sera maintenu à haut niveau pour les prochaines nuits". Des mesures de prévention ont été prises jusqu'à lundi 3 octobre sur les villes d'Alençon, Argentan, Flers et L'Aigle, avec interdiction de port et de transport d'objets pouvant constituer une arme par destination, interdiction de détention, d'acquisition et d'utilisation de feux d'artifice et d'articles pyrotechniques, interdiction de transport de carburant, d'explosifs et de produits inflammables.

Le préfet de l'Orne renouvelle son appel au calme et à la responsabilité de chacun.