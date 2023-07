Mort de Léon Gautier. Le dernier survivant du commando Kieffer était venu à l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église

Léon Gautier, dernier survivant des 177 Français du commando Kieffer est décédé lundi à l'âge de 100 ans.

Léon Gautier avait rallié Londres et le général de Gaulle en juillet 1940, avant de débarquer le 6 juin sur la plage de Colleville-Montgomery. Léon Gautier était venu à l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église en 2019, visiter une exposition sur Les Forces françaises libre avec des objets du commandant Philippe Kieffer et d'autres membres du commando. Il était accompagné ce jour-là par les élèves fusiliers marins et laisse un profond souvenir à Magalie Mallet, la directrice des lieux.

Léon Gautier avait tout récemment participé aux festivités pour le 79e anniversaire du Débarquement à Colleville-Montgomery, en présence du président de la République qui a salué sa mémoire et son combat.