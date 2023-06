Saint-Hilaire-du-Harcouët. L'accueil des urgences de l'hôpital fermé pendant 48 heures

Une nouvelle fois, un hôpital manchois doit fermer l'accueil de son service d'urgence. Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët "doit adapter temporairement l'organisation de son service des urgences pour garantir la sécurité des soins et la bonne prise en charge des patients dans le sud-Manche", explique l'établissement dans un communiqué, mardi 27 juin. Il n'y aura plus d'accueil aux urgences à partir du jeudi 29 juin, à 10 heures, jusqu'au samedi 1er juillet, à 10 heures. Il n'y aura pas non plus de structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) pour partir en intervention.

Pour savoir où se faire soigner, il faudra appeler le Samu, au 15. Les urgences des hôpitaux d'Avranches et de Granville ne sont pas touchées.

Dès le lundi 3 juillet, la procédure sera applicable dans tout le département.