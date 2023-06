JO de Paris 2024. Flamme olympique dans le Calvados : combien ça coûte ?

La flamme olympique va sillonner le département du Calvados jeudi 30 mai 2024, une semaine avant les commémorations du 80e anniversaire du D-Day. Mais pour accueillir la flamme olympique, il faut mettre la main à la poche. Comme pour tous les autres départements, le Calvados doit a minima investir 180 000 €, ce qui correspond au ticket d'entrée fixé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Qui paye ?

En réalité, l'enveloppe globale sera plus conséquente. Sans donner de montant précis, le Conseil départemental estime un budget entre 220 000 et 300 000€. En effet, il faut aussi prendre en charge le coût des animations prévues tout au long du parcours de la flamme. "Ce 30 mai 2024 sera une immense fête pour le département !, savoure Jean-Léonce Dupont, le président du Département. C'est une valorisation d'image importante pour le territoire."

La flamme olympique dans le Calvados : combien ça coûte ?

"Le jeu en valait la chandelle"

La flamme passera par neuf villes au total, dans un ordre qui n'est pas encore déterminé. Elle partira d'Omaha Beach pour une arrivée à l'hôtel de ville de Caen et traversera les communes de Lisieux, Cabourg, Dives, Houlgate, Honfleur, Bayeux et Falaise. Les villes traversées devront aussi mettre la main au porte-monnaie. Le coût pour Bayeux s'élève à 15 000 €, pour un parcours estimé de 3 km. Un investissement incontournable pour Arnaud Tanquerel, maire adjoint aux sports de la Ville. "Vivre des Olympiades n'arrive qu'une fois dans une vie ! 15 000 € pour une ville de 14 000 habitants, ça ne fait pas cher pour une animation qui va marquer l'ensemble de nos générations."

Même calcul pour le maire de Lisieux. Avec une note de 15 000,00 €, Sébastien Leclerc estime que c'est le prix à payer. "Le jeu en valait la chandelle. On n'accueille les Jeux qu'une fois tous les 100 ans !", dit-il sans fermer la porte à un budget plus conséquent. Il y voit même des retombées économiques indéniables en prenant pour exemple le Tour de France, qu'il a accueilli en 2015 lorsqu'il était maire de Livarot. "Le ticket d'entrée était à 60 000 € pour un total de 120 000 € de dépenses. Après une étude, les retombées étaient estimées à plus d'un million d'euros."

La flamme olympique fera-t-elle mieux que le Tour de France ?