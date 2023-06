Orne. Vacances d'été : comment le groupement hospitalier Alençon/Perche arrive à maintenir ses urgences

Le début des congés des juillettistes approche, avec des plannings qui ne sont pas toujours simples à organiser, notamment pour assurer la continuité des services dans les hôpitaux. Nombreux sont ceux qui sont contraints de fermer partiellement ou totalement certains services d'urgence.

Maintenir les urgences et les soins critiques

À Alençon, comme tous les étés, une quarantaine de lits seront fermés, "mais la priorité est de maintenir les urgences sur l'ensemble des sites, ainsi que les soins critiques comme la neurologie ou la cardiologie", assure Christophe Mazin, directeur du Groupement hospitalier (GHT) Alençon/Perche qui regroupe les hôpitaux d'Alençon, Mamers, Mortagne-au-Perche, Sées, Bellême et L'Aigle.

Le directeur du GHT Christophe Mazin se veut rassurant pour la permanence hospitalière durant la période des congés d'été. - Eric Mas

Le directeur explique que les plannings ont été anticipés sur l'ensemble de cette structure, en lien avec le personnel "en leur suggérant de nous proposer des remplacements à leur guise, en évitant de trop solliciter nos professionnels de santé". Et le directeur de se projeter : "le défi désormais est de sécuriser la reprise sur fin août et début septembre, pour rouvrir l'ensemble des lits de médecine et de SSR (soins de suite)".

La situation reste fragile à l'hôpital d'Argentan

En revanche, la situation est plus compliquée à l'hôpital d'Argentan, dont le service des urgences a déjà été fermé à de nombreuses reprises durant ces dernières semaines. Il sera aussi clos le mercredi 28 juin : en cas d'urgence, il faudra d'abord appeler le 15.

Les urgences d'Argentan seront à nouveau fermées durant la nuit de samedi 1er à dimanche 2 juillet.