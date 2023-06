Cherbourg. Au 1er juillet, SOS Médecins ne prendra aucun appel du SAMU la semaine en journée

Santé. SOS Médecins Cherbourg suspend à compter du samedi 1er juillet et ce, pour une durée indéterminée, sa participation au Service d'accès aux soins (SAS) du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. En cause ? Une colère au niveau national.