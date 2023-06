Périphérique de Caen. Des difficultés de circulation à prévoir en raison de travaux

Prudence si vous empruntez le périphérique de Caen. Des travaux ont lieu du lundi 26 juin au 17 novembre, dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur des Pépinières. Pendant six mois, en fonction de l'avancement du chantier, des restrictions de circulation sont à prévoir entre les échangeurs n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne" au niveau des communes de Bretteville-sur-Odon et Carpiquet.

Lundi 26 juin, depuis 9 heures, la bretelle d'insertion de l'échangeur n° 9 "Porte de Bretagne" est fermée jusqu'à 16 heures dans le sens intérieur.

Vitesse abaissée

Pendant deux nuits, du 3 au 5 juillet, de 20 heures à 6 heures, le périphérique entre l'échangeur n° 10 "Eterville" et n° 8 "Bessin" sera fermé dans le sens intérieur.

Pendant cinq nuits, du 10 au 13 juillet et du 28 au 30 août, de 20 heures à 6 heures, fermeture entre les échangeurs n° 9 "Porte de Bretagne " et n° 8 "Bessin" dans le sens intérieur, puis, pendant trois nuits du 24 au 27 juillet, aux mêmes horaires, entre l'échangeur n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne" dans le sens extérieur.

Jusqu'à la date de mise en service de l'échangeur n° 8.1 "Les Pépinières", des restrictions de circulation seront mis en place dans les deux sens de circulation. Une interdiction de dépasser sera mise en place pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et la vitesse sera abaissée.