Manche. Les collectivités investissent de plus en plus dans la cybersécurité

La Fédération française de rugby a été victime d'une cyberattaque jeudi 22 juin, comme le CHU de Rennes le mercredi 21 juin. Les exemples d'organisations victimes d'attaques informatiques sont nombreux. C'est notamment arrivé à Caen la mer en septembre 2022 et la Région Normandie en mars 2023. Manche Numérique, qui déploie la fibre dans le département et fournit des services numériques aux communes, a organisé jeudi 22 juin une journée de la cybersécurité à l'attention des collectivités, car toutes peuvent être touchées. Plus d'une centaine d'élus et d'agents sont venus à Saint-Ébremond-de-Bonfossé, preuve de l'importance de cette question.

Toutes les collectivités sont à risque

La mairie de Gouville-sur-Mer a été victime d'une cyberattaque pendant le confinement. Toutes les données de l'ordinateur de la secrétaire générale ont été perdues. Depuis, des mesures de sécurité ont été mises en place selon Jean-Pierre Legoubey, maire délégué de Gouville.

Bertrand Pesavant, le directeur des systèmes informatiques à l'intercommunalité Coutances Mer et Bocage, constate également des tentatives d'attaque contre ses systèmes. Il note aussi une véritable demande des agents qui souhaitent être formés sur ce sujet.

Manche Numérique a une centrale d'achat et propose aux collectivités d'acheter des logiciels de protection, mais aussi d'héberger les données des collectivités dans un centre de données, sur le territoire.