[Photos et vidéo] Solstice du Millénaire. Trois bonnes raisons d'assister au spectacle son et lumière du Mont Saint-Michel

Pour les 1 000 ans de la construction de l'Abbaye du Mont Saint-Michel, un grand spectacle son et lumière aura lieu vendredi 23 juin, sur le Rocher. Ce show de dix minutes se répétera toutes les demi-heures, entre 23 heures et 1 heure du matin. Voici trois bonnes raisons de s'y rendre.

Le cadre

C'est un plaisir d'être en plein air en bord de côte. La température reste assez élevée, bien contrebalancée par l'humidité d'une nuit d'été. La vidéoprojection réalisée par les Ateliers BK épouse le Rocher à la perfection et lui rend hommage. Les rayons de lumière des projecteurs lui donnent un aspect encore plus monumental que d'habitude.

C'est beaucoup mieux en vrai !

L'œuvre

L'histoire du Mont Saint-Michel est fidèlement retracée. "L'état d'esprit, c'est de créer quelque chose poétique, qui va susciter l'émotion", explique Jessica Guichard, directrice de production aux Ateliers BK. C'est une franche réussite ! On peut voir ce spectacle plusieurs fois et trouver de nouveaux détails. La musique, envoûtante, fonctionne bien avec l'image. L'utilisation de drones est un vrai plus. Et le spectacle est gratuit.

Les religieuses sont fans

"Ils ont fait vivre l'histoire du Mont comme un livre d'images", résume une des sœurs des Fraternités monastiques de Jérusalem. Pour la communauté religieuse qui réside à l'Abbaye, l'œuvre est particulièrement aboutie. Selon elles, il faut que les habitants de la région viennent pour découvrir la Merveille autrement. Ce serait même une erreur que de laisser passer cette occasion unique.

Pour illuminer le Mont, pas moins de 36 vidéoprojecteurs ont été installés.