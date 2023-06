Hérouville-Saint-Clair. Rodéo dans le centre commercial : le second auteur interpellé

Du nouveau dans l'affaire du rodéo urbain dans le centre commercial Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair. Jeudi 25 mai, deux jeunes avaient pénétré dans l'enceinte du magasin en scooter. Un des auteurs du méfait avait été interpellé dans la foulée par la police nationale du Calvados.

Quelques semaines plus tard, les policiers de la Bridage des accidents et des délits routiers (BADR) ont réussi à identifier le second impliqué. Il s'agit d'un mineur, qui a pu être lui aussi interpellé.

Convoqués par la justice, les deux mis en cause, qui ont reconnu les faits, ont expliqué "qu'ils avaient agi par mimétisme", dévoilent les forces de l'ordre.