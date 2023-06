Hérouville-Saint-Clair. Un rodéo urbain dans le centre commercial

C'est une mode qui fleurit sur les réseaux sociaux. De plus en plus de vidéos sont publiées de personnes s'introduisant dans des centres commerciaux au guidon d'un scooter ou d'une moto, se livrant ensuite à un slalom entre les passants et les enseignes.

Le centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair n'y a pas échappé, comme le témoigne la police nationale du Calvados. Les forces de l'ordre rapportent que le jeudi 25 mai, ils ont interpellé un individu se livrant à cette pratique dans la galerie de la commune. Le mis en cause a reconnu les faits, et l'enquête se poursuit.

La lutte contre les rodéos urbains est une véritable priorité pour les policiers du Calvados, qui mènent régulièrement des contrôles.