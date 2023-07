Loisirs. Une sortie estivale au parc d'attractions du Bocasse

Bocasse est l'un des plus anciens parcs d'attractions de France. Le parc à thème, qui a pour mascottes deux abeilles, s'ouvre à tout public avec les montagnes russes et les manèges à sensation pour les plus grands, les attractions pour toute la famille et les découvertes féeriques pour les tout-petits.

Parmi la quarantaine de manèges, il y en a pour lever les bras, pour crier, pour finir mouiller ou pour découvrir. En bref, pour s'amuser et passer une bonne journée, en famille ou entre amis. Tout cela, en restant en Seine-Maritime.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h. Tarifs : 25 € pour les adultes, 21,50 € pour les moins de 12 ans.