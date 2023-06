[Photos] Cherbourg. Ils quittent l'arsenal : des logements pour les officiers de la Marine près du centre-ville

Ce nouvel équipement œuvre à l'amélioration du "quotidien du soldat". Un Bâtiment pour cadres célibataires (BCC) à destination des militaires de la base de défense de Cherbourg est sorti de terre rue de l'Abbaye, juste devant Naval Group, et a accueilli ses premiers résidents en début d'année.

Une inauguration et une visite des lieux étaient proposées vendredi 16 juin.

"Cela change toute la vie"

Une inauguration a eu lieu vendredi 16 juin, en présence du vice-amiral d'escadre Marc Véran, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, et du maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé. "Cela change toute la vie", indique Elisa, second maître, premier grade du corps des officiers mariniers de la Marine nationale, et résidente de cette structure.

Pour Philippe Vergez, ingénieur général ayant suivi ce dossier, "il fallait absolument casser cet isolement présent sur les anciens bâtiments dans l'arsenal". Le bâtiment et ses abords se composent de 75 logements de 22 m2 chacun, qui devraient contribuer à une meilleure vie sociale du marin.

Le bâtiment a été baptisé "Chevalier Trigan". Né à Cherbourg le 9 novembre 1775, ce marin et homme politique de la Manche est principalement connu pour avoir sauvé une quarantaine de personnes de la catastrophe de la Batterie Napoléon à Cherbourg lors de la tempête du 12 février 1808.