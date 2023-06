Cinéma. Albert Dupontel à Saint-Lô pour l'avant-première de son nouveau film Second Tour

L'acteur et réalisateur Albert Dupontel est en tournée pour assister aux avant-premières de son nouveau film, une comédie intitulée Second Tour. Il sera vendredi 16 juin à 20 h 30 au CinéMoViking de Saint-Lô pour le présenter. Au casting, on retrouve notamment Cécile de France et Nicolas Marié.

D'abord humoriste, Albert Dupontel a effectué une reconversion réussie et est désormais bien installé dans le monde du cinéma. Second Tour est déjà son huitième long-métrage en tant que réalisateur. Il est notamment à l'origine d'Adieu Les Cons et Au revoir là-haut. Le film suit une journaliste politique dans sa couverture de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Il sortira en salles le 25 octobre.