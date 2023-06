Armada. Les Rouennais se préparaient pour le traditionnel footing des marins, le programme modifié

Dernière minute Compte tenu des récentes conditions climatiques, la préfecture de Seine-Maritime a émis une alerte à la couche d'ozone, impliquant une suspension des activités sportives en extérieur. En conséquence, le footing des marins est remplacé par une marche à pied. "Celle-ci partira du même endroit (Presqu'il Rollet) et passera par le pont Flaubert pour terminer au Hangar 23 (circuit raccourci), où une collation sera servie", précise la préfecture.

Le départ de la course est programmé à 8 heures, samedi 17 juin, depuis la presqu'île Rollet à Rouen, pour un parcours de 6 km entre les quais rive gauche et rive droite avant une arrivée en fanfare au Hangar 23. Près de 1 200 personnes avaient participé à l'événement en 2019, à l'occasion de la dernière édition de l'Armada.

Un moment très attendu pour Hervé Laroche, ambulancier au CHU de Rouen mais surtout sportif aguerri. Il est à la tête de la section sportive du CHU et triathlète auprès de Rouen Triathlon. "Je pense que c'est ma troisième ou quatrième participation, j'ai d'ailleurs gardé une photo de l'événement qui date d'il y a 10 ans, explique le soignant qui compte bien participer à nouveau aux côtés de ses collègues. Sur la dernière édition, on était 150 agents du CHU, je pense qu'on sera autant cette année."

Si l'événement reste festif avant tout, les athlètes les plus expérimentés vont sûrement chercher un peu de compétition. "C'est vrai qu'on parle de footing des Marins, mais on a tendance toujours à se tirer un peu la bourre entre sportifs, ce qui est normal", poursuit, enthousiaste, Hervé Laroche. En 2019, un certain Kader Chékhémani, adjoint au maire de Rouen et ancien athlète spécialiste du 1 500 m, avait terminé premier de la course en 22 minutes. "C'est un ancien athlète de haut niveau qui garde de très bons restes, je ne peux pas rivaliser avec lui… Si je boucle cette course en 24 minutes, ce sera déjà très bien", conclut le Rouennais.

Parmi la troupe de soignants, dirigée par Hervé Laroche, le docteur Julien Miklin. Il participe pour la deuxième fois à la course. Voilà quelques années que le médecin s'est mis au footing après plusieurs soucis au genou l'empêchant de pratiquer son sport préféré, le football. "Je me suis dit qu'il fallait que je continue une activité sportive, même si je n'aime pas vraiment courir", explique le praticien, qui s'est tout de même entraîné avant le footing des Marins. "On a couru avec Hervé mardi dernier et généralement, je cours avec lui et les collègues deux fois par mois." Julien Miklin aborde la course plus comme un moment de détente, "ça permet de se changer les idées et de passer un agréable moment avec les collègues loin du travail… C'est du sport loisir, du sport santé, on est médecins, c'est important de mettre cela en avant".

Les coureurs se rassemblent, samedi 17 juin à 7 h 15, au niveau de la presqu'île Rollet, pour un départ de la course à 8 heures pétante.