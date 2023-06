Normandie. Fête de la radio : la montée en puissance du DAB/DAB+

La fête de la radio a lieu les jeudi 15 et vendredi 16 juin. L'occasion est trop belle pour découvrir les évolutions de cet outil indispensable de communication. Arrivé il y a moins de dix ans à Paris, la radio numérique terrestre en DAB/DAB+ se développe de plus en plus depuis 2022 ! C'est en quelque sorte le successeur numérique de la FM que l'on peut comparer à la TNT dans le domaine de la télévision.

C'est quoi le DAB/DAB+ ?

DAB est l'abréviation de "Digital Audio Broadcasting". C'est la diffusion de la radio par voie hertzienne mais de manière digitale, "à ne pas confondre avec la radio par Internet", précise Francis Guillerault, président de la société Grand Ouest Mux, opérateur de multiplex DAB, DAB+, et diffuseur DAB+ à Rouen et au Havre. Par ailleurs, le DAB+ est une version améliorée du DAB.

Francis Guillerault, également directeur de Radio Sensations, ajoute que ce nouvel outil propose "un meilleur son et meilleur confort d'écoute" : "Depuis 2020, toutes les voitures neuves vendues en France sont obligatoirement et gratuitement équipées du DAB+." Plusieurs zones sont couvertes en France comme la Normandie avec Rouen, Le Havre, Caen et Alençon : "Ce sont surtout les gros bassins et certaines autoroutes ouverts en priorité", note le président de la société Grand Ouest Mux. "Nous aurons bientôt Cherbourg et la région d'Évreux, d'ici 2024-2025. Puis, à terme, les zones rurales seront aussi couvertes."