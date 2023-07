Honfleur. Une balade entre papillons et oiseaux dans une volière tropicale

Dans ce bâtiment unique en France, se cache un écosystème d'un autre continent. Dès l'entrée au Naturoscope de Honfleur, on ressent l'atmosphère chaude et humide propre aux climats tropicaux. Dans cette "serre zoologique", comme l'appelle son créateur Benoît Damico, coexistent 1 000 papillons, des oiseaux du paradis et 350 espèces de plantes. "Ce bâtiment, je l'ai fait construire il y a 25 ans, spécifiquement pour recréer un climat tropical. Je voulais aussi qu'il puisse servir de volière aux papillons de ce milieu. Tout cela en plongeant le spectateur dans l'illusion d'un espace naturel, en faisant oublier la technique", pose-t-il fièrement.

Des papillons d'exception

Les passionnés de botanique y trouveront une occasion unique de contempler des plantes tropicales dans leur milieu. Si vous aimez la photographie naturaliste, vous pourrez tenter de photographier un Greta oto. Ce papillon, originaire du Costa Rica, arbore des ailes transparentes que les appareils photos ont bien du mal à capturer. Aujourd'hui, l'espace s'est enrichi de la présence d'oiseaux. C'est une véritable volière. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un tout jeune Goura de Victoria, né en mai. "C'est la plus grosse espèce de pigeon au monde", souligne Benoît Damico.

Parfois un lieu de fraîcheur !

Ici, il n'y a pas d'animations spécifiques prévues pour l'été. Simplement des changements subtils, au jour le jour. "On est sur du vivant, qui évolue, et on met l'accent sur ces changements progressifs. Même les habitués voient des variations en fonction des saisons ou des années." Une chose ne change pas : la température. Pour la bonne santé des insectes et animaux, les 1 000 m2 de surface sont tous les jours à la même température. Et parfois, il y fait même plus frais qu'à l'extérieur !