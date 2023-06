Manche. La qualité de l'air mauvaise à cause de l'ozone

Un air de mauvaise qualité circulera dans la Manche jeudi 15 juin. Plus largement, cela sera le cas dans toute la Normandie. En cause, d'après l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air dans la région Atmo Normandie, l'augmentation de l'ozone. L'organisme précise que "les concentrations ne devraient pas dépasser les seuils réglementaires d'alerte". L'organisme prévoit "une dégradation progressive de la situation, en lien avec l'apport d'ozone provenant du nord-est de la France", jeudi 15 juin. Si dans le Calvados et en Seine-Maritime, les préfectures ont choisi de déclencher des "informations-recommandations", ce n'est pour l'instant pas le cas dans la Manche.

"Le seuil d'information et de recommandation de l'ozone pourrait être dépassé pour le département de l'Eure", informe aussi Atmo Normandie.

Toute la région est en rouge sur les cartes de Atmo Normandie. - Atmo Normandie capture d'écran

L'ozone se forme et se concentre dans l'air car les températures élevées et le soleil créent des réactions chimiques avec certains polluants comme l'oxyde d'azote.