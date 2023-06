Seine-Maritime. La qualité de l'air mauvaise en raison d'une pollution à l'ozone

La qualité de l'air est mauvaise, en Normandie, en raison d'une augmentation des concentrations d'ozone dans l'atmosphère, favorisée par les températures élevées et les vents faibles. La préfecture de Seine-Maritime déclenche donc la procédure d'information-recommandation pour l'ensemble du département, à compter de ce mercredi 14 juin, à 16 heures, et pour la journée du jeudi 15 juin. La situation va notamment se dégrader avec l'apport d'ozone provenant du nord-est de la France.

Éviter l'effort physique intense

Il est conseillé d'éviter les activités physiques et sportives intenses en extérieur, dont les compétitions, et de privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort. Pour les personnes vulnérables ainsi que les jeunes enfants ou les personnes âgées, ces sorties sont déconseillées l'après-midi, quand l'ensoleillement est au plus fort.

Sur les routes, il est conseillé de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les 2x2 voies, sans toutefois descendre en dessous des 70 km/h.