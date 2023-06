Rouen. L'Armada s'invite aussi dans le centre-ville : cap sur la rue Massacre

Connu habituellement pour ses parapluies et ses abat-jour, la rue Massacre à Rouen s'est habillée selon les couleurs de l'Armada cette année. C'est une coutume chez les commerçants de la rue, à l'approche de chaque grand événement : ils se réunissent pour déterminer comment la décorer. "La rue change chaque année, on a un comité de la rue, ça se fait de façon très collégiale, on vote un thème et on participe tous à l'achat", explique Pierre Boch, un des commerçants de la rue.

"La rue Massacre, elle est toujours décorée comme ça, que ce soit à Noël ou d'autres événements, sinon on l'appelle la rue des parapluies habituellement, là avec les marinières c'est très sympa", note Charles Pitois, responsable de La Petite Epicerie. Déjà très touristique, l'artère attire encore plus de monde avec cet effet Armada. "On est quand même perpendiculaire à la rue du Gros-Horloge qui est très touristique, et ça reste la continuité d'une rue piétonne, qui est mignonne et décorée, du coup les gens rentrent dans la rue naturellement", poursuit le gérant.

Habituellement décorée de parapluie, la rue Massacre s'est mise aux couleurs de l'Armada.

Mais cela ne garantit pas forcément davantage de clients, observe Louane Bance, vendeuse au Local, un magasin de vêtements de la rue Massacre : "On voit beaucoup de touristes, beaucoup de groupes. Les gens passent, ça interpelle mais ils ont du mal à rentrer."

L'Armada continue de se vivre loin des quais avec, mercredi 14 juin, le défilé des équipages. Marins et fanfare partiront depuis le 108 pour une longue déambulation dans les artères de la capitale normande entre la rive gauche et l'hôtel de ville, rive droite. Le départ est prévu à 14 h 30.