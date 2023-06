Politique. Bernard Cazeneuve : "Je n'ai été élu que d'un territoire, le département de la Manche"

Bernard Cazeneuve, Premier ministre sous l'ancien président de la République François Hollande, a lancé samedi 10 juin, à Créteil, dans le Val-de-Marne, son mouvement La Convention en présence de l'ex-chef de l'État.

• Lire aussi. Cherbourg. Une centaine d'élus soutiennent le mouvement de l'ancien maire Bernard Cazeneuve

L'ancien député de la Manche entre 1997 et 2017, maire d'Octeville de 1995 à 2000 puis de Cherbourg-Octeville de 2001 à 2012, et président de la communauté urbaine de Cherbourg de 2008 à 2012, propose une alternative à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) avec l'objectif de refonder une "gauche républicaine". À Créteil, il a lancé plusieurs phrases et répondu sans les nommer aux attaques de certains élus de la Nupes.

La Manche dans son discours

"Quand on a été candidat 12 fois à une élection, rien dans le code électoral n'empêche qu'on le soit une treizième fois", dit-il lors de son discours, avant de citer son département : "Vous pouvez compter sur ma détermination, je n'ai été élu que d'un territoire, le département de la Manche. Tous ceux qui donnent des leçons de gauche ont parfois été élus de tous les parlements après avoir sillonné tous les territoires, en ayant abandonné tous les électeurs, et ils nous donnent des leçons de gauche, je n'ai pas en recevoir de leur part. Je n'ai été élu que d'un territoire, la Manche, j'aime profondément cette terre de Normandie."

Bernard Cazeneuve aurait rassemblé 7 000 adhérents. La prochaine échéance électorale, les européennes en juin 2024. Et la présidentielle en 2027 ? Affaire à suivre.