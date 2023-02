Cherbourg. Une centaine d'élus soutiennent le mouvement de l'ancien maire Bernard Cazeneuve

Ils sont parlementaires, présidents de Région ou de Département, maires ou conseillers municipaux. Dimanche 19 février, une centaine d'élus publie, dans le Journal du Dimanche, une tribune intitulée "Pour une gauche responsable".

Ces signataires, parmi lesquels on retrouve notamment l'ancienne ministre normande Clotilde Valter, élue à Lisieux, et la maire de Mondeville, Hélène Burgat, souhaitent "offrir une alternative de gauche capable de porter un projet, d'assumer la charge d'une responsabilité et de rassembler une majorité de Français au premier comme au second tour" de l'élection présidentielle de 2027.

Une fédération autour de Cazeneuve

Ils se défendent de vouloir "un parti de plus" mais soutiennent Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre et ancien député-maire de Cherbourg, qui propose de créer "une fédération pour une gauche républicaine, sociale, démocrate, humaniste et écologique".

Mercredi 1er février, dans Le Point, l'ancien maire de Cherbourg-Octeville appelait à la création d'un mouvement réunissant les forces de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la Nupes, façon, selon lui, d'éviter une victoire de l'extrême droite à la prochaine élection présidentielle.