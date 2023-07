Orne. Lac de Rabodanges : pour seulement bronzer, ou pour se jeter à l'eau

Entre deux coups de soleil, pourquoi ne pas se jeter à l'eau ? Au lac de Rabondanges, près de Putanges-le-Lac, rien de mieux que de goûter aux plaisirs des sports aquatiques.

Sur un lac de plus de 95 hectares, les baigneurs auront plaisir à tester le paddle, le canoë, du wakeboard ou encore le ski nautique ! Mais pour ceux qui ne sont pas friands de baignade, des chemins de randonnée sont disponibles pour se balader à pied, ou bien à vélo. Et pour les derniers qui souhaitent profiter de la plage, une serviette et de la crème solaire suffiront pour profiter du soleil normand !

Pratique. Ouvert de 13 h à 18 h tous les jours à partir de juillet.