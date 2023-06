Le Havre. Starbucks s'implante aux Docks Vauban et en centre-ville

Les amateurs de cafés latte et autres machiatto vont être comblés. Le géant américain Starbucks s'implante en force, au Havre, avec deux boutiques en projet dans la cité Océane.

Les travaux ont d'ores et déjà commencé pour le premier Starbucks, au cœur du centre commercial des Docks Vauban. L'enseigne s'installe dans un module de 100 m2, juste en face de l'entrée de Primark, sur un emplacement laissé vide par la boutique de maquillage NYX, fermée en 2021. "Elle proposera toute sa gamme de cafés et autres boissons ainsi que de la petite restauration", précise Clémence Grégoire, directrice des Docks Vauban. L'ouverture est prévue "dans l'été", en tout cas avant la rentrée, dans ce quartier si cher aux étudiants, qui devraient être nombreux à fréquenter le café et ses deux terrasses. "C'est une belle enseigne, avec une vraie renommée, on se réjouit de cette implantation, d'autant que le quartier se densifie autour de la cité numérique, la résidence les Quais en Seine et l'arrivée prochaine de la passerelle sur le bassin Paul Vatine", poursuit Clémence Grégoire. Starbucks devrait embaucher une dizaine de personnes. Le recrutement est déjà lancé.

Un second café en centre-ville

Mais un Starbucks peut en cacher un autre… Selon nos informations, la chaîne prévoit d'implanter un second café en centre-ville, à l'entrée de l'avenue Coty, à deux pas de l'hôtel de ville. Il prendra place dans les locaux de la brasserie Le Lafayette, qui doit fermer ses portes le vendredi 30 juin. Suivront, à partir de la mi-juillet, plusieurs semaines de travaux, pour une ouverture également à la rentrée.

En Normandie, Starbucks était jusqu'ici implanté uniquement au centre commercial de Tourville-la-Rivière, près de Rouen.