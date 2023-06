Rouen. L'agenda pirate ou comment profiter des autres évènements de la ville pendant l'Armada

Des propositions plus intimistes mais tout aussi importantes pour les habitants de Rouen continuent d'alimenter l'agenda.

Les fanfares médicales font le show

Déjà présentes sur le site dans le cadre des spectacles de rue lancés par le parrain de l'Armada, Michel Bussi, les fanfares partent à l'abordage de Rouen ou plutôt à l'Armadage. C'est le nom de cet évènement lancé, samedi 10 juin, de 14 h 30 à 19 heures dans les artères de la capitale normande. Pour les suivre il faudra donc sortir des quais de Seine. Au programme, 8 fanfares des facultés de médecine de La Rochelle, champions de France des fanfares médicales l'an passé, mais aussi celles de Nantes et de Rennes sans oublier les normandes de Granville, l'Étoile Cirée, et les Caennais du Café Calva Caennexion, accompagnées des fanfares Rouennaises Mona Lisa, Orphéon Piston et la Vashfol.

L'opéra de Rouen accueille aussi jusqu'au 15 juin le Roméo et Juliette de Charles Gounod porté par les voix d'Amitai Pati et Elbenita Kajtazi et puis, tous les soirs pendant l'Armada, le spectacle gratuit son et lumière d'Illuminations de la Cathédrale de Rouen anime le parvis de Notre-Dame avec deux spectacles "Les nouveaux mondes" sur le thème des conquêtes maritimes et "Rendez-vous avec la lumière !".

Des grands évènements populaires au Zénith

Plus populaire, le Zénith de Rouen propose deux grands rendez-vous pendant l'Armada. D'abord le concert de la légende de la chanson française Michel Polnareff, samedi 10 juin, pour lequel il reste encore quelques places, puis mercredi 14 juin, le "Concert Extraordinaire : Pop Legends", hommage à trois grands noms de la pop music, Les Beatles, Elton John et Abba interprété par trois "tributes bands".