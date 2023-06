Place du commerce. Friperie, salon de coiffure et décoration intérieure : cap sur le centre-ville caennais

Le nom Blue Corner vous dit peut-être quelque chose, et à juste titre : le magasin d'ameublement et de décoration en intérieur est déjà implanté à Caen, depuis neuf ans, rue Saint-Laurent. Pauline Guesnon et Aline Gourdon, les deux gérantes de l'enseigne, ont su conquérir le public caennais et agissent en conséquence : elles ouvrent une seconde boutique au 37 rue Écuyère, à la place de l'Aromathèque.

Deux commerces écoresponsables

De son côté, Céline Basthiste, ancienne comptable passionnée par les fripes, a décidé de se mettre à son compte. Son projet s'est alors concrétisé en plein cœur du centre-ville, 2 rue de l'Engannerie, sous le nom des Fripes de Céline. Tout type de public pourra s'y retrouver chez elle.

Angélique Lopes et Léa Marie, deux amies, ont elles aussi voulu créer "leur propre chez-soi" qu'elles souhaitent écoresponsable. Vous pourrez alors retrouver le salon de coiffure Esma, au 42 rue Saint-Jean, à la place de Tony&Guy, enseigne pour laquelle Angélique Lopes travaillait déjà.