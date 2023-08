Orne. Retournez au Moyen-Âge lors de la fête des Médiévales de Domfront

Visitez la vieille ville de Domfront et son château médiéval.

Les vestiges du château

C'est le lieu emblématique de la ville, qu'il est possible de visiter en juillet et en août, les mardis et vendredis à 14 h 30. Du haut de ses 900 ans, le site a su garder les vestiges d'un passé glorieux. Vous en découvrirez les ruines du donjon, l'aula, la chapelle et les remparts.

Balade dans la cité

Domfront est la cité médiévale la plus emblématique de l'Orne. Il est possible de découvrir ses tours, ses cours pavées, ses rues étroites et ses maisons à pans de bois et à encorbellement. Visite en juillet et août : les mardis et vendredis à 15 h 30. Il est possible de combiner la visite du château et de la cité !

Visite de l'église

de Saint-Julien de Domfront

Découvrez l'intérieur d'une église byzantine du XXe siècle en béton armé. Visite en juillet et en août, les mardis et vendredis à 17 h ; avec plus de deux cents marches, les plus courageux pourront atteindre le haut de l'église grâce à un accès au clocher !