Rouen. Il appelait à manifester contre la ZFE : la demande du forain Karl Toquard rejetée par la préfecture

"Aujourd'hui, on a plus le droit de manifester", déplore Karl Toquard, forain et président de la Confédération des industriels forains. Ce dernier avait lancé, le 30 mai dernier, un appel à manifester jeudi 8 juin, au lancement de l'Armada à Rouen, pour protester contre la ZFE, la Zone à faibles émissions en vigueur à Rouen depuis l'année dernière.

Le Normand craint notamment la fin de la dérogation appliquée jusqu'en 2024 aux forains pour circuler à Rouen malgré la mise en place de la nouvelle réglementation ZFE. Il avait prévu une opération escargot au départ de la place Saint-Paul, jeudi 8 juin.

"La préfecture a rejeté ma demande en expliquant que je risquais jusqu'à 7 500 euros d'amende et 6 mois de prison ferme (si la manifestation avait bien lieu), explique Karl Toquard, qui ne souhaite pas s'arrêter là. Je relancerai dès ce soir un nouvel avis de manifestation."

Un itinéraire non praticable

"Aucun arrêté d'interdiction n'a été pris", indique de son côté la préfecture. "Il a simplement été signifié à M. Toquard que sa déclaration ne répondait pas aux exigences réglementaires en la matière, qui prévoient entre autres d'indiquer l'itinéraire prévu, ce que M. Toquard n'a pas transmis dans les délais", poursuivent les services de l'État.

Si la préfecture reconnaît que le forain a finalement transmis un itinéraire "hors délai", "il est apparu de surcroît que celui-ci n'était pas praticable, car de nombreux axes étaient interdits aux poids lourds".