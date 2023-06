Seine-Maritime. C'est quoi le pumptrack, cet équipement qui ringardise les skateparks ?

Il ringardise les bons vieux skateparks qui ont fleuri un peu partout au début des années 2000 : le pumptrack s'invite dans de plus en plus de communes. Sur cet équipement, constitué de parcours en boucle ponctués de bosses et de virages relevés, on peut pratiquer différents sports à roulettes (vélo, trottinette, skate, roller, BMX…).

Entre 70 et 100 € le m2

Après l'inauguration d'un premier pumptrack à Maromme, dans l'agglomération de Rouen, en 2019, les communes du Tréport, d'Oudalle ou encore de Saint-Romain-de-Colbosc ont franchi le pas. "Nous souhaitions créer un espace de jeux collectif et accessible aux jeunes enfants dès les premiers apprentissages du vélo, jusqu'aux adolescents, voire plus", glisse Clotilde Eudier, maire de Saint-Romain, qui a inauguré 190 m d'enrobé, répartis sur deux boucles de niveaux de difficulté différents, fin avril. "L'espace Henry Odièvre est devenu un lieu dédié aux loisirs pour tous les âges, avec le terrain de pétanque, le city stade, la maison pour tous et désormais le pumptrack." Des poubelles et des bancs viendront bientôt garnir les abords du pumptrack.

A Saint-Romain, le pumptrack ne désemplit pas Impossible de lire le son.

Si le coût d'un tel équipement varie selon les matériaux utilisés et la longueur de la piste, il faut compter en moyenne entre 70 € et 100 € par m2 de piste, selon l'équipementier Casal Sport.

Un autre pumptrack est en projet sur la commune de Goderville, à l'emplacement de l'ancien skatepark.