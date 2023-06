Mont Saint-Michel. Venue d'Emmanuel Macron : Extinction Rébellion s'invite à la visite

Emmanuel Macron s'est rendu au Mont Saint-Michel lundi 5 juin, pour un discours sur la préservation du patrimoine. Plusieurs militants écologistes ont tenté de profiter de la venue du président de la République pour mettre en lumière les questions environnementales, mais ils ont été éconduits par les gendarmes.

Une réaction rapide des forces de l'ordre

Composé d'une douzaine de membres, le groupe de militants, munis de râteaux et arrivés par la baie, a tenté aux alentours de 15 heures d'inscrire le slogan "Révolution sociale et écologique" dans le sable, en marge de la visite présidentielle. Les gendarmes présents sur place ont rapidement réagi et "nassé" les individus, selon l'association, effaçant par la même occasion leurs slogans. Vers 17 h 30, une partie des militants est repartie par la baie, tandis que le reste a été raccompagné par les forces de l'ordre.

Le changement climatique, un "péril" pour le Mont Saint-Michel

Le mouvement Extinction Rébellion, connu pour des actions chocs, a une nouvelle fois dénoncé le gouvernement, "jugé coupable d'inaction climatique". L'organisation a souligné les conséquences des activités industrielles, notamment sur "la hausse du niveau de la mer", un impact "mettant en péril ce magnifique lieu qu'est le Mont Saint-Michel".