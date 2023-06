Loisirs. 10 ans de descente pour Normandie Luge au Viaduc de la Souleuvre

Ce dimanche 4 juin, toute la famille a rendez-vous au pied du Viaduc de la Souleuvre pour fêter les 10 ans et le succès de Normandie Luge et de ses différentes activités.

Un programme riche en animations est prévu pour toute la famille, avec notamment des baptêmes de montgolfière statique au tarif de 15 € / personne (réservés aux + de 8 ans et 1,20 m minimum) et des concerts gratuits en partenariat avec le label Tour2Chauffe, avec sur scène DJ PHUNKY, Mo-No et Audiofilm.

Si la chance est avec vous, tournez la roue de la fortune pour tenter de gagner des entrées vers des sites normands, ainsi que des activités comme l'accrofilet, la luge duo, les tyroliennes ou encore le jardin sensoriel (2 € par tour).

Normandie Luge fête ses 10 ans cette année.

Vous pourrez également découvrir une extension de 400 m du circuit de luge.