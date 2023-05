Football. Fredy Fautrel, le plus célèbre des arbitres normands, à la rencontre des collégiens de Saint-Lô

Il a été au sifflet de nombreuses rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, mais aussi de rencontres de Ligue des Champions. Originaire d'Avranches, Fredy Fautrel est un ancien arbitre professionnel de football. Il a dirigé son dernier match en décembre 2016. Il n'a pas arrêté l'arbitrage pour autant.

"C'est une vraie passion. Quand on est le nez dans l'arbitrage, on y reste à vie", assure Fredy Fautrel. Depuis sa retraite, il est passé du côté formation. Il travaille à la Ligue de football de Normandie. Régulièrement, il se rend dans les collèges, lycées et les clubs pour promouvoir l'arbitrage. "On est en manque d'arbitres sur le territoire normand", explique-t-il. Il y a un manque de 150 arbitres par week-end.

Pour transmettre, il préfère la pratique que la théorie. À Saint-Lô, mardi 30 mai, le voilà devant la section futsal du collège Interparoissial. La mission pour les élèves : effectuer un parcours en courant puis prendre une décision arbitrale. L'exercice n'est pas si facile pour les collégiens. Ce que Fredy Fautrel défend aussi, c'est le fait que les compétences développées par l'arbitrage sont aussi utiles dans le monde professionnel.