Bonne table au Havre. La Croisette, pause gustative près de la plage

Sa terrasse en hauteur domine le boulevard Albert Ier et la promenade de la plage. Au Havre, La Croisette bénéficie d'un emplacement royal, en cette saison estivale. "Nous sommes très tributaires de la météo", confirme Aldo Ferreira, devenu il y a un an le patron de l'établissement, où il travaillait déjà en salle depuis 2012.

Trilogie de poissons

Je m'installe dos à la mer, mais le long miroir de la salle me permet de garder un œil sur le ballet des porte-conteneurs. Fish & chips, poulpe grillé, choucroute de la mer, escalope de volaille à la normande… La carte affiche les incontournables des brasseries. J'opte plutôt pour la formule à l'ardoise, valable tous les midis, du lundi au vendredi : 17,50 € pour entrée/plat ou plat/dessert, 21,50 € la formule complète.

Pour m'ouvrir l'appétit, je choisis une entrée composée d'un œuf mollet au saumon fumé. Mais j'avoue loucher sur le croustillant au fromage dans l'assiette de mon voisin, qui a l'air appétissant. Pour la suite, j'ai le choix entre les traditionnelles moules et leurs frites fraîches, une pièce du boucher ou bien une trilogie de poisson à la crème. C'est pour ce dernier plat que j'opte, accompagné d'un risotto. Dans mon assiette, poisson blanc et haddock sont accompagnés de moules et crevettes. L'ensemble est relevé par une sauce vierge de légumes, qui donne de la fraîcheur et du goût. Le patron m'apprendra par la suite que le chef, Vincent Bénard, aime particulièrement travailler le poisson.

Du poisson au menu ce midi.

Pour le dessert, ce sera une tarte aux pommes gourmande, de quoi être calé pour l'après-midi ! Côté produits, La Croisette s'approvisionne à Octeville pour les fruits et légumes, auprès de la société Lemarchand, basée à Grand-Quevilly, pour la viande ou chez Malo, à Goderville, pour les frites. Le bar-restaurant propose des DJ sets le week-end.

Pratique. La Croisette, 29 rue Guillemard au Havre. Ouvert du lundi au dimanche, de 12 heures à 22 h 30. Service continu. Tél. 02 35 22 12 12