Eure. "La démembrée de la Seine" : 28 ans après, le meurtre en passe d'être élucidé ?

C'est l'une des énigmes criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. En juin 1995, Corinne Di Dio, commerciale chez Bouygues à Saint-Quentin-les-Yvelines et mère de famille de 37 ans quitte son bureau pour rentrer chez elle. Elle ne réapparaîtra jamais vivante : neuf jours plus tard, son corps est retrouvé, démembré, dans une malle qui flotte sur la Seine, près des Andelys.

Un "cold case" qui plane depuis 28 ans sur l'Eure et les Yvelines

Il faudra deux ans à la police pour réussir à identifier le tronc de Corinne Di Dio, d'une part parce qu'il est très dégradé mais aussi parce que les moyens de la police scientifique ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Une enquête pour "enlèvement", "séquestration" et "meurtre" avait été ouverte par la police judiciaire des Yvelines, sans succès jusqu'ici.

Mais un nouveau rebondissement a eu lieu, mardi 23 mai, relate Le Parisien : une femme de 77 ans a été arrêtée. Marie-Thérèse, la belle-mère de Corinne Di Dio, n'a "pas le profil d'une mamie tranquille", selon le quotidien, qui indique que la septuagénaire est connue par la police pour des faits d'outrages et des vols à main armée par le passé.

Elle est la belle-mère d'Antonio Marquez, l'ex-conjoint de Corinne Di Dio, qui lui aussi affiche un casier judiciaire fourni, avec braquage de banques et trafic de drogue au compteur. Antonio Marquez et Corinne Di Dio ont eu ensemble un fils en 1991. Selon Le Parisien, c'est une affaire de cœur - réelle ou supposée - qui pourrait être le mobile du meurtre : la belle-mère aurait suspecté une liaison entre Corinne et le frère d'Antonio, qui serait aussi… Le concubin de Marie-Thérèse.

• Lire aussi : Cold cases. Quelles sont les affaires non résolues les plus célèbres en Normandie ?

La grand-mère de 77 ans a été arrêtée dans un petit village des Yvelines et placée en garde à vue : les officiers de la police judiciaire de Versailles espèrent obtenir des réponses dans cette affaire de meurtre particulièrement violente, sur fond de trafic de drogue et de relation amoureuse houleuse.