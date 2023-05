[Photos] Cherbourg. Fouilles archéologiques près du Pont tournant : ce qui a été découvert sous nos pieds ?

Près du Pont tournant, à Cherbourg, des fouilles sont menées sur une surface de 1 660 m2 par des archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Cette procédure se termine ce vendredi 26 mai et est réglementaire dans le cadre de travaux comme ici avec le chantier du Bus nouvelle génération (BNG).

Une découverte étonnante

Comme il fallait s'y attendre, les fondations d'une tour d'angle et des remparts de la fortification urbaine de la ville à l'époque du XIVe siècle y ont été découvertes. Les habitants l'appelaient la tour du Moulin. Une surprise toutefois, un bâtiment moderne appuyé contre les remparts non indiqué sur les plans a été trouvé. Il aurait été créé après la destruction de la tour et les remparts.

Des confirmations sur la découverte d'une tour et des remparts…

Des vestiges recouverts

Arnaud Catherine, vice-président de l'Agglo du Cotentin en charge des mobilités, a confirmé que ces vestiges seront recouverts pour faire place aux travaux d'aménagement du BNG. Une esplanade végétalisée sera créée et le rond-point définitif réalisé. "Nous avons deux ans pour rendre un rapport sur ces fouilles", ajoute de son côté Hélène Dupont. Des archéologues tiendront des conférences sur ces fortifications. Les prochaines fouilles seront menées à l'automne 2023 place de Bricqueville. La tour des Sarrasins démolie en 1778 devrait y être découverte.

Le chantier du BNG se poursuit et des "Flashs infos" sont créés pour faire un point sur les travaux.