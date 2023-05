Normandie Politiques. Nathalie Porte est l'invitée de BFM Normandie et Tendance Ouest

Nathalie Porte, la vice-présidente de la Région Normandie en charge du tourisme, est l'invitée de Normandie politiques, sur BFM Normandie, jeudi 25 mai à 18 h 30, en partenariat avec Tendance Ouest.

À quelques jours des commémorations du D-Day, elle répondra aux questions de Bastien Bocquel (BFM Normandie) et Pierre Durand-Gratian (Tendance Ouest) sur le tourisme de mémoire, son développement en Normandie et ses retombées économiques dans la Région. Les préparatifs du 80e anniversaire du Débarquement en 2024 et le controversé projet "Hommage aux héros" seront aussi évoqués.

