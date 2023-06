Armada Rouen 2023. Mobilité : les bons plans pour accéder au site

Comment s'y rendre ?

Pour se rendre sur le site, l'idéal est le vélo. Des parcs vélos sont ainsi prévus aux entrées du site et, pour les visiteurs qui ne posséderaient pas de vélo, le réseau Cyclic de la métropole permet d'en louer gratuitement afin de se déplacer dans toute l'agglomération.

La Métropole a décidé également de renforcer son offre de transport en commun en augmentant la fréquence des passages des bus, métro, ligne Fast et Teor avec également plus de passages les week-ends et en soirée, avec des derniers départs jusqu'à 2 heures du matin pour profiter des concerts et des feux d'artifice. Le réseau de transport Astuce propose des tarifs spéciaux pour l'occasion, soit un ticket Aller/retour à 3,20 €, un pass trois jours à 7,50 € et un pass 11 jours, valable en illimité pour toute la durée de l'événement, à 11,50 €.

Où stationner ?

Il sera très difficile de stationner aux abords immédiats du site de l'Armada, au regard de l'affluence que représente l'événement. En revanche, il existe des solutions de proximité tels que les parkings relais, idéalement placés près des arrêts de bus du Teor. Deux d'entre eux sont d'ailleurs gratuits à Rouen.

D'abord le parking relais du Zénith, situé au niveau de la sortie de l'A13. Ici, pas moins de 4 200 places de stationnement sont disponibles pendant toute la durée de l'Armada. Depuis le parc des expositions, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Armada par la ligne de T4 en 15 minutes. Puis le parking relais du Campus de Mont-Saint-Aignan sur la rive droite permet d'accéder à 1 000 places disponibles pour les visiteurs venant de l'A28, l'A150 ou de la RN31. Il est desservi par la ligne T1 en 8 minutes de temps de parcours jusqu'au site de l'Armada.