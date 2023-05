D-Day Festival Normandy. Cinq activités à faire en famille pour le 79e anniversaire du Débarquement

Les festivités sont ouvertes, pour commémorer le 79e anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie le 4 juin 1944. Comme chaque année, une multitude d'événements pour petits et grands est organisée.

Suivre une visite pédagogique d'Omaha Beach

Êtes-vous incollable sur l'histoire d'Omaha Beach ? C'est ce que vous pourrez vérifier lors d'une visite guidée pensée pour les enfants à Colleville-sur-Mer, qui replongera les familles dans les années 1940 pour découvrir les événements marquants de cette plage, de la construction du Mur de l'Atlantique jusqu'au débarquement allié. Le rendez-vous est donné sur le parking attenant au cimetière américain.

Omaha Beach côté Saint-Laurent-sur-Mer - Célia Caradec

Créneaux - les samedis 27 mai, 3 juin et 10 juin de 14 h 30 à 16 heures.

Tarifs - Adultes : 6 euros / Enfants : 3 euros.

Informations au 02 31 21 46 00.

Découvrir la métamorphose du musée du Débarquement

Le musée du Débarquement d'Arromanches a rouvert après deux ans et demi de travaux. "Repenser toute la scénographie nous a pris deux ans", expliquait le directeur Frédéric Sommier en mars dernier. "Toutes les visites sont audioguidées. On explique d'abord le contexte, pourquoi le Débarquement, pourquoi Mulberry, la vie à Arromanches avant, pendant et après l'Occupation", a-t-il détaillé. L'occasion parfaite de (re)découvrir ce haut-lieu de la bataille de Normandie.

Le musée d'Arromanches. - Projectiles

Participer à un pique-nique géant à Omaha Beach

Le samedi 3 juin un pique-nique géant est organisé à Omaha Beach, à partir de 18 heures. Des camemberts fournis par la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère seront offerts à cette occasion. De 18 heures à 23 heures, toutes sortes d'animations sont prévues : fanfare, buvette, food-truck, grillades… Et le clou du spectacle : un feu d'artifice sera tiré sur les coups de 23 heures. Rendez-vous du côté de la rue Bernard Anquetil à Saint-Laurent-sur-Mer.

Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer. - Célia Caradec

Encourager les coureurs du marathon de la Liberté

Du côté de Caen, plusieurs événements sportifs sont organisés au cours du week-end du vendredi 2 au dimanche 4 juin, dont le marathon de la Liberté, un parcours de 40 kilomètres sur les traces des héros de l'histoire. Pour ceux qui voudraient participer sans courir autant, un relais, un semi, ou encore une rando-course sont également mis en place.



Le top départ du marathon est donné le dimanche 4 juin à 9 h 10 à Courseulles-sur-Mer et l'arrivée est prévue au stade Hélitas de Caen.

Le marathon de la Liberté à Caen.

Assister à un parachutage de soldats

Dans la Manche et le Calvados, les parachutages de soldats sont des événements impressionnants pour tous les âges : le vendredi 2 juin, hommes et femmes en tenue d'époque sauteront d'un avion de type C-47 dans le ciel de Carentan. L'événement est gratuit et aura lieu roue de Saint-Côme entre 13 heures et 16 heures Des animations et de la restauration sont prévues sur place si les conditions le permettent.

Parachutages du RCPT sur Carentan-les-Marais. - Michel Chatelain-Cadet

D'autres parachutages sont prévus à Sainte-Marie-du-Mont le 3 juin, à Sainte-Mère-Eglise le 4 juin et à Azeville le 7 juin.