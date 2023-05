D-Day Festival Normandy. Plus d'une centaine d'événements dans la Manche et le Calvados

Fini la Covid et tous ses désagréments. Le D-Day Festival reprend de sa superbe, avec plus de 110 événements qui vont animer les rues de la Manche et du Calvados pendant plusieurs jours. Du samedi 27 mai au jeudi 8 juin, huit offices de tourisme s'associent pour célébrer le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie et la liberté retrouvée.

"Il s'agit d'une vraie édition", martèle Loïc Jamin, président de l'office de tourisme de Bayeux Intercom. À un an du 80e anniversaire, et donc d'une cérémonie qui s'annonce marquante, rassemblant chefs d'États et peut-être pour la dernière fois des vétérans, il ne s'agit pas d'enjamber ce 79e anniversaire. "C'est un beau galop d'essai", avoue tout de même l'élu. D'ailleurs, "il a fallu faire attention au budget, ne pas tout dépenser en vue de l'année prochaine", poursuit-il. "Tous les anniversaires se fêtent", enchaîne néanmoins Nathalie Porte, vice-présidente de la Région en charge du tourisme.

Vous l'aurez compris, le programme sera donc sûrement encore mieux l'an prochain, mais pas question de se priver de beaux événements cette année. D'ailleurs, l'office de tourisme du Cotentin a décidé de faire son retour, profitant de la force de frappe d'un festival qui plaît. Les huit offices de tourisme, s'étendant de la baie du Cotentin à celle de Merville-Franceville, s'unissent donc pour communiquer au mieux, avec notamment l'impression de 50 000 exemplaires du programme. Un programme à retrouver évidemment sur le site internet du D-Day Festival.

"C'est un peu notre 14 juillet ici"

Un festival qui se veut surtout festif et jovial. "C'est important de montrer aux jeunes générations comment ça s'est passé, avec les camps de reconstitution notamment. Et puis, après les moments compliqués que nous venons de vivre, je pense que ces moments festifs sont les bienvenus. Les gens ont envie de se retrouver autour d'un pique-nique géant ou d'un feu d'artifice, abonde Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux. C'est notre fête à nous, c'est un peu notre 14 juillet ici !" Alors, à cette occasion, les Normands vont pouvoir danser, pique-niquer, courir, défiler, rêver, observer, et plein d'autres verbes encore.