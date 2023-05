Formule 1. Annulation du Grand Prix d'Émilie Romagne : les Normands Ocon et Gasly soutiennent la décision

La décision était attendue. Elle est tombée, mercredi 17 mai 2023.

Les organisateurs de la course ont décidé d'annuler le Grand Prix d'Émilie-Romagne, sur le circuit d'Imola, prévu du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023. La région est touchée par de fortes intempéries qui ont causé de sévères inondations. Le circuit est, lui-même, touché par ces inondations. Dans un communiqué, la FIA (Fédération internationale de l'automobile) précise que la décision a été prise car "il serait impossible de tenir l'événement en toute sécurité pour les fans, les équipes et le personnel". Elle ajoute qu'il ne serait pas juste de "mettre davantage de pressions sur les autorités locales et les services d'urgence dans ces temps difficiles", alors qu'ils sont très occupés à venir en aide aux populations sinistrées.

Le soutien d'Ocon et Gasly

La décision a été globalement bien comprise et bien reçue par l'ensemble du paddock, et notamment par l'équipe française Alpine et ses deux pilotes normands. "Mes pensées sont tournées vers la population de la région d'Émilie-Romagne, affectée par les fortes pluies et inondation. [...] La priorité est la sécurité de chacun sur le terrain", a indiqué sur les réseaux Esteban Ocon, le pilote d'Évreux. "Je suis triste et désolé de cette situation. Mes pensées vont vers les familles et les fans touchés", a réagi Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, dans un message sur Instagram en anglais et en italien.

La Grand Prix devait être diffusé sur écran géant en direct à Dieppe, lors du grand rassemblement Alpine prévu tout le week-end.

Après un bon résultat à Miami, les pilotes normands devront donc attendre Monaco, dimanche 28 mai pour confirmer leur dynamique.