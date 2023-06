Place du commerce. Épicerie fine, électronique d'occasion et déco : de nouvelles adresses à découvrir rive droite à Rouen

De nouveaux commerces viennent d'arriver au niveau de la rive droite de Rouen. La rue Saint-Nicolas accueille une épicerie fine, la rue Guillaume-le-Conquérant un magasin de multimédia d'occasion et l'avenue Bernard-Bicheray une boutique de décoration.

Alimentation, multimédia et décoration

L'Épicerie Madame s'est fraîchement installée au 39 rue Saint-Nicolas à Rouen. Les fins gourmets y retrouveront à la fois des produits normands et étrangers selon les arrivages. Au 11 rue Guillaume-le-Conquérant, une troisième enseigne Cash Express spécialisée dans la vente de multimédia d'occasion s'est implantée près de la place du Vieux-Marché à Rouen. On y retrouve des jeux vidéo ou encore des téléphones. Depuis peu, le magasin de décoration et d'ameublement Centrakor vient d'arriver au numéro 15 de l'avenue Bernard-Bicheray. Il remplace l'ancienne enseigne Top déco.