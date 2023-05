Orne. 18 millions d'euros, un chèque record pour le grand gagnant du Loto, habitant d'Argentan

La Française des jeux vient de remettre un beau chèque de dix-huit millions d'euros au gagnant ornais du tirage du Loto du 26 avril dernier. Ce montant exceptionnel de dix-huit millions d'euros fait suite au jackpot de Pâques, mis en jeu à dix millions d'euros et qui n'avait pas trouvé preneur depuis le samedi 8 avril.

Le joueur avait validé son ticket gagnant au Colbert, au centre commercial E.Leclerc à Argentan. "Il s'agit d'un joueur fidèle Loto, qui valide la même grille toutes les semaines depuis plus de dix ans", explique la Française des jeux. Dans la nuit après le tirage, le gagnant a regardé les résultats sur son application mobile et il a reconnu immédiatement ses numéros fétiches, qui correspondent à des dates chères à son cœur. Il a aussi découvert le montant du jackpot, et n'en a pas cru ses yeux. "Je crois qu'on est millionnaires", a-t-il crié à sa femme, en la réveillant d'un sommeil profond. Incrédule et habituée aux farces de son compagnon, elle lui a demandé de bien vouloir la laisser dormir. "Est-ce que je te réveillerais pour des bêtises ?", a-t-il rétorqué avant qu'elle s'empare de son téléphone pour vérifier à son tour les résultats… On s'en doute, la nuit fut finalement de courte durée.

Depuis, ce néo-millionnaire n'avait pas quitté pas son ticket gagnant, qu'il a conservé sur lui jusqu'au paiement. "On est plutôt malchanceux d'habitude ; c'est la vie qui nous le rend", a-t-il déclaré lors du paiement. Artisan à son compte, le gagnant songe désormais à ralentir son rythme de travail. Il souhaite également devenir propriétaire d'une maison dans la région, s'offrir une voiture et voyager avec sa famille. On le comprend, ce gagnant souhaite conserver son anonymat. Sa combinaison gagnante : 3, 11, 14, 18, 24 et numéro chance 10.