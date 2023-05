Caen. Déclaration de revenus : des avocats livrent leurs conseils pour la remplir

Une incompréhension, un doute au moment de remplir sa déclaration d'impôts ? Une journée spéciale était organisée à Caen jeudi 11 mai. Deux avocats experts en fiscalités ont enchaîné les rendez-vous toutes les 20 minutes afin de répondre aux interrogations de certains contribuables. Une initiative gratuite, mise en place depuis désormais une quinzaine d'années par la maison de l'Avocat à Caen.

Des questions qui reviennent

"Ce sont des gens qui ont déjà bien travaillé sur leur déclaration de revenus, mais qui ont une petite interrogation", explique David Enou, l'un des deux avocats engagé dans l'affaire. Parmi les questions posées depuis le début de la matinée : "Dois-je déclarer mes revenus liés à Airbnb ? Dois-je rattacher mon enfant s'il est étudiant ?".

La question des enfants est d'ailleurs centrale. Par exemple, les couples ni pacsés ni mariés doivent décider auprès de qui ils rattachent leur enfant. "Le critère principal est le montant des revenus de chacun. Cela permet ensuite de savoir si c'est intéressant d'avoir la demi-part chez l'un ou chez l'autre", poursuit David Enou.

Johanna Renet, la deuxième avocate, a, elle, un conseil primordial : "Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment. Quand on s'y met à deux ou trois jours de la fin, cela risque d'être compliqué pour trouver la réponse à une question particulière". Mais en cas de doute, elle vous conseille de vous rendre sur "le site des impôts, qui apporte quand même beaucoup de réponses aux questions très concrètes".

Des bénéficiaires conquis

Johanna Renet a pu aider Solange Salles, qui avait une hésitation au moment de déclarer l'aide financière qu'elle apporte à sa mère vis-à-vis de son Ehpad. Quelques minutes plus tard, cette dernière en ressort conquise. "Je suis maintenant sûre de moi et de ce que je vais renseigner. Je vais d'ailleurs m'empresser de valider ma fiche d'imposition tant que c'est frais dans ma tête !", se réjouit-elle.

Pour faire votre déclaration de revenus en format papier, vous avez jusqu'au 22 mai. En ligne, la date finale est fixée au 25 mai dans le Calvados, au 1er juin dans la Manche et l'Eure, et au 8 juin pour la Seine-Maritime et l'Orne.